Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.

Соответствующее заявление он сделал на очередной сессии республиканского парламента.

«В соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — цитирует его ТАСС.

Ранее предварительный ущерб от шторма в Крыму оценили в более чем в 490 млн рублей.

28 ноября президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Крыма Сергея Аксёнова о масштабах разрушений на полуострове, вызванных мощным штормом и шквалистым ветром.