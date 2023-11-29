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Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

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Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.
Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей
  • РИА Новости

 Соответствующее заявление он сделал на очередной сессии республиканского парламента.

«В соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — цитирует его ТАСС.

Ранее предварительный ущерб от шторма в Крыму оценили в более чем в 490 млн рублей.

28 ноября президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Крыма Сергея Аксёнова о масштабах разрушений на полуострове, вызванных мощным штормом и шквалистым ветром.

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