Аксёнов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму после шторма

Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Республики Крым Сергея Аксёнова о масштабах разрушений на полуострове, вызванных мощным штормом и шквалистым ветром.

«Вчера доложил о ситуации нашему президенту», — написал Аксёнов в Telegram.

Он отметил, что Путин поручил федеральному правительству выделить средства на восстановление повреждённой инфраструктуры.

Глава Крыма добавил, что на полуострове продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. По состоянию на утро 28 ноября без света остаются 93 тыс. человек, в 245 сёлах нарушено водоснабжение.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введён на территории десяти муниципальных образований Крыма, ещё на трёх территориях введён режим угрозы ЧС.

Также сообщалось, что полное восстановление электроснабжения на полуострове ожидается 28 ноября.