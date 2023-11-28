Аксёнов анонсировал полное восстановление электроснабжения в Крыму 28 ноября
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Об этом он сказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тыс. человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных», — отметил он.
Он также добавил, что в 245 сёлах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью.
«Работы продолжаются... темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет к концу дня восстановлена в полном объёме», — указал Аксёнов.
Ранее в МЧС России заявили, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановлено.