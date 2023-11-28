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Аксёнов анонсировал полное восстановление электроснабжения в Крыму 28 ноября

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полное восстановление электроснабжения на полуострове ожидается 28 ноября.
Аксёнов анонсировал полное восстановление электроснабжения в Крыму 28 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тыс. человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных», — отметил он.

Он также добавил, что в 245 сёлах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью. 

«Работы продолжаются... темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет к концу дня восстановлена в полном объёме», — указал Аксёнов.

Ранее в МЧС России заявили, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановлено.

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