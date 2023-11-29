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Аксёнов: режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели ещё в пяти муниципальных образованиях республики из-за непогоды.
Аксёнов: режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По состоянию на 08:00 29 ноября введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 15 муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Кроме того, в трёх муниципальных образованиях полуострова ввели режим «Угроза ЧС».

28 ноября Аксёнов сообщил, что режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.

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