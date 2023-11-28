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Аксёнов: режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что режим чрезвычайной ситуации введён на территории десяти муниципальных образований Крыма, ещё на трёх территориях введён режим угрозы ЧС.
Аксёнов: режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По состоянию на 09:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории десяти муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов», — сообщил глава полуострова.

Он добавил, что режим функционирования «угроза ЧС» утверждён на территории трёх муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района. 

Аксёнов добавил, что продолжается работа по уточнению объёма ущерба, причинённого непогодой.

Ранее Аксёнов объявлял о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.

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