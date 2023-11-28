Аксёнов: режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что режим чрезвычайной ситуации введён на территории десяти муниципальных образований Крыма, ещё на трёх территориях введён режим угрозы ЧС.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По состоянию на 09:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории десяти муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов», — сообщил глава полуострова.

Он добавил, что режим функционирования «угроза ЧС» утверждён на территории трёх муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района.

Аксёнов добавил, что продолжается работа по уточнению объёма ущерба, причинённого непогодой.

Ранее Аксёнов объявлял о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.