Аксёнов сообщил о введении режима ЧС в отдельных регионах Крыма из-за непогоды

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определённых муниципальных образований», — заявил он.

Где именно будет действовать режим ЧС, Аксёнов не уточнил.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

Также стало известно об одном погибшем из-за шторма.

В МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.

Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.