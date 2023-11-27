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Аксёнов сообщил о введении режима ЧС в отдельных регионах Крыма из-за непогоды

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Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в отдельных регионах республики из-за непогоды.
Аксёнов сообщил о введении режима ЧС в отдельных регионах Крыма из-за непогоды
  • РИА Новости

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определённых муниципальных образований», — заявил он.

Где именно будет действовать режим ЧС, Аксёнов не уточнил.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

Также стало известно об одном погибшем из-за шторма.

В МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.

Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.

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