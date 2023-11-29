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В Москве ИИ начал определять увеличение лимфатических узлов на КТ

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице заработал новый сервис ИИ, который определяет на компьютерной томограмме грудной клетки увеличенные лимфатические узлы.
В Москве ИИ начал определять увеличение лимфатических узлов на КТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Всего у нас в лучевой диагностике работает уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов», — сказала Ракова.

Как отметил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев, алгоритмы искусственного интеллекта значительно повышают точность и надёжность диагностики.

Ранее сообщалось, что в РНЦХ Петровского рассказали о перспективном способе лечения артроза колена.

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