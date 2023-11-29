В Москве ИИ начал определять увеличение лимфатических узлов на КТ
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Всего у нас в лучевой диагностике работает уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов», — сказала Ракова.
Как отметил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев, алгоритмы искусственного интеллекта значительно повышают точность и надёжность диагностики.
Ранее сообщалось, что в РНЦХ Петровского рассказали о перспективном способе лечения артроза колена.