Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды
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Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Аксёнов добавил, что специалисты проводят ремонтные работы.
28 ноября Аксёнов сообщил, что режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма.
Позже режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.