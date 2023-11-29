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Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в настоящий момент на полуострове 43 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.
Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тыс. человек», — говорится в сообщении. 

Аксёнов добавил, что специалисты проводят ремонтные работы.

28 ноября Аксёнов сообщил, что режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма.

Позже режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.

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