RT выяснил подробности работы медцентров, запугивавших пациентов в Челябинске

RT выяснил подробности того, как в Челябинске в частных медцентрах клиентов пугали страшными диагнозами, предлагая дорогие бесполезные процедуры.

Отмечается, что в раскрытой преступной схеме в течение нескольких лет было задействовано два учреждения — «Моя клиника» и «Южный Урал». У части их сотрудников не было медобразования. Они обзванивали пенсионеров, приглашали на диагностику по якобы льготной программе, а потом сообщали им о серьёзных болезнях.

По словам Татьяны Борисовны, она согласилась пройти УЗИ из-за больного плеча. В центре настояли на исследовании сосудов шеи и сказали пенсионерке, что у неё предынфарктное состояние. По словам женщины, её убедили пройти курс лечения за 86 тыс. рублей и взять кредит (с процентами вышло 112 тыс. рублей).

После нескольких процедур женщина узнала в интернете настоящую стоимость лечения и поняла, что её обманули. В полицию обращаться не стала, кредит продолжила платить.

Другая пострадавшая, Лариса Александровна, заплатила 300 тыс. рублей. Процедуры ей не помогли, она потребовала возврата денег, но ей отказали, а через какое-то время снова позвонили и предложили обследование. Пенсионерка опять поверила и взяла новый кредит — на 129 тыс. рублей.

Четыре организатора медцентров уже задержаны. В местном МВД проводят расследование.

Ранее в Челябинске задержали четырёх создателей частных медицинских центров, подозреваемых в обмане пожилых людей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.