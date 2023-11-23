В Челябинске задержали подозреваемых в мошенничестве создателей частных медцентров
В Челябинске задержаны создатели медцентров, подозреваемые в мошенничестве
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, в течение нескольких лет сотрудники двух медцентров обзванивали пожилых людей и приглашали на бесплатное обследование. Проводилась фиктивная диагностика, пациентам сообщали о тяжёлых заболеваниях и убеждали пройти срочный курс лечения за 100 тыс. рублей и выше.
«Часть сотрудников центров не имели медицинского образования. По специально разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве задержаны представители автосалона по подозрению в мошенничестве.