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В Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве

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В Москве задержаны представители автосалона по подозрению в мошенничестве.
В Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Установлено, что участники организованной группы совершали мошеннические действия при продаже автомобилей, периодически меняя наименования автосалонов и их расположение на территории Московского региона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин перечислил несколько способов защитить себя от звонков мошенников.

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