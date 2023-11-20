В Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве
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Об этом пишет «МВД МЕДИА».
«Установлено, что участники организованной группы совершали мошеннические действия при продаже автомобилей, периодически меняя наименования автосалонов и их расположение на территории Московского региона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин перечислил несколько способов защитить себя от звонков мошенников.