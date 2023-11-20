В Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве

В Москве задержаны представители автосалона по подозрению в мошенничестве.

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Установлено, что участники организованной группы совершали мошеннические действия при продаже автомобилей, периодически меняя наименования автосалонов и их расположение на территории Московского региона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин перечислил несколько способов защитить себя от звонков мошенников.