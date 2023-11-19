RT в Telegram
Подпишись

Эксперт Фомин призвал установить ПИН-код на сим-карту для защиты от мошенников

Короткая ссылка
Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин перечислил несколько способов защитить себя от звонков мошенников.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что, в первую очередь, стоит побеспокоиться о том, чтобы личные данные пользователей не попали в мошенническую базу: не делиться личной информацией, придумать сложные пароли и выбирать надёжных мобильных операторов.

«Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный», — сказал Фомин.

В случае если вы ответили на звонок мошенников, эксперт рекомендовал поскорее закончить разговор и не перезванивать на такие номера.

Для дополнительной защиты от злоумышленников Фомин посоветовал установить ПИН-код на сим-карту — по его словам, так пользователь обезопасит себя при утере или краже телефона.

Ранее Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая в результате ошибки в номере телефона перевела 1 млн рублей незнакомому человеку.

До этого Сбер предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить