Верховный суд вступился за клиента банка, перечислившего миллион постороннему

Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая в результате ошибки в номере телефона перевела миллион рублей незнакомому человеку.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Как отмечается в материале, женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести деньги рабочему для покупки стройматериалов.

При этом жительница Казани ввела неверный номер телефона — и миллион ушёл на карту постороннему человеку. Банк не смог их вернуть.

Ответчик, который получил деньги, сообщил, что потерял банковскую карту, а о платеже узнал в банке, куда пришёл, чтобы разблокировать другую свою карту. Между тем в банке, по его словам, ему сказали, что мошенники сняли с его карт почти все средства.

В результате суд отклонил иск, так как не было данных, что деньги в банкомат положила именно эта женщина. С данным подходом не согласился Верховный суд и постановил пересмотреть дело.

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