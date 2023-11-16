Верховный суд вступился за клиента банка, перечислившего миллион постороннему
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.
Как отмечается в материале, женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести деньги рабочему для покупки стройматериалов.
При этом жительница Казани ввела неверный номер телефона — и миллион ушёл на карту постороннему человеку. Банк не смог их вернуть.
Ответчик, который получил деньги, сообщил, что потерял банковскую карту, а о платеже узнал в банке, куда пришёл, чтобы разблокировать другую свою карту. Между тем в банке, по его словам, ему сказали, что мошенники сняли с его карт почти все средства.
В результате суд отклонил иск, так как не было данных, что деньги в банкомат положила именно эта женщина. С данным подходом не согласился Верховный суд и постановил пересмотреть дело.
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