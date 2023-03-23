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«Сбер» предупредил о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов

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«Сбер» предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.
«Сбер» предупредил о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина — просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. «Сотрудник» даёт реквизиты для перевода. И если отправить средства — то уйдут они в кошелёк мошенников», — говорится в Telegram-канале кредитной организации.

«Сбер» рекомендует россиянам не вступать в диалог, если им написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, а связаться с компанией по номерам с официального сайта.

Ранее банк ВТБ предупредил клиентов о новой мошеннической схеме.

В кредитной организации рассказали, что злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

«Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег», — говорится в официальном сообщении.

В ВТБ подчеркнули, что принимают активное участие в работе с ЦБ России по противодействию дропперам и считают необходимым усилить контроль за физлицами и компаниями, на счета которых выводятся похищенные мошенниками средства.

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