В ВТБ предупредили о новой схеме мошенников для обналичивания денег

Банк ВТБ предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, в которой россиян используют в качестве дропперов, предлагая работу по борьбе с преступностью.

В кредитной организации рассказали, что злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

«Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег», — говорится в официальном сообщении.

В ВТБ подчеркнули, что принимают активное участие в работе с ЦБ России по противодействию дропперам и считают необходимым усилить контроль за физлицами и компаниями, на счета которых выводятся похищенные мошенниками средства.

В Казани ранее пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды. Полиция завела уголовное дело.

Сбербанк предупредил, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их якобы в измене Родине.