Узнать больше

В ВТБ предупредили о новой схеме мошенников для обналичивания денег

Короткая ссылка
Банк ВТБ предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, в которой россиян используют в качестве дропперов, предлагая работу по борьбе с преступностью.
В ВТБ предупредили о новой схеме мошенников для обналичивания денег
  • Gettyimages.ru

В кредитной организации рассказали, что злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

«Клиентов используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег», — говорится в официальном сообщении.

В ВТБ подчеркнули, что принимают активное участие в работе с ЦБ России по противодействию дропперам и считают необходимым усилить контроль за физлицами и компаниями, на счета которых выводятся похищенные мошенниками средства.

В Казани ранее пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды. Полиция завела уголовное дело.

Сбербанк предупредил, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их якобы в измене Родине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить