Сбербанк предупредил россиян о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине

Сбербанк предупредил о новых случаях обмана клиентов банка.

Как уточняется на сайте кредитной организации, мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине.

«Схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказали в банке.

После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, какие основные приёмы используют мошенники для оформления кредита на гражданина обманным путём.

Как объяснил юрист, один из основных способов — по ранее утерянному или похищенному паспорту. Как правило, сомнительные документы с переклеенной фотографией пропускают сотрудники микрофинансовых организаций, добавил Соловьёв.

Также, по его словам, с этой же целью мошенники могут взломать личный кабинет на сайте банка, микрофинансовой организации или купить данные паспорта.