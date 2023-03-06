Юрист Соловьёв назвал основные приёмы мошенников для оформления кредита обманом

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, какие основные приёмы используют мошенники для оформления кредита на гражданина обманным путём.

Как объяснил юрист, один из основных способов — по ранее утерянному или похищенному паспорту. Как правило, сомнительные документы с переклеенной фотографией пропускают сотрудники микрофинансовых организаций, добавил Соловьёв.

Также, по его словам, с этой же целью мошенники могут взломать личный кабинет на сайте банка, микрофинансовой организации или купить данные паспорта.

«Как правило, такая покупка происходит в даркнете или через зашифрованные объявления», — заявил специалист.

Кроме того, как напомнил эксперт, кредит могут оформить через похищение персональных данных человека мошенническим путём.

«Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии в том числе для взятия кредитов и микрозаймов. Отмечу, что взять кредит на гражданина без его ведома в банке практически невозможно», — подчеркнул он.

Поэтому мошенникам проще действовать через микрофинансовые организации, объяснил Соловьёв.

«Но и там принимаются меры по выяснению личности заёмщика. Из последних нововведений, направленных на профилактику оформления кредитов на подставных лиц, можно отметить требование некоторых организаций к потенциальному заёмщику сфотографироваться с отрытым паспортом у лица, кроме того, деньги перечисляются на именную карту», — заявил собеседник RT.

Если всё же кредит был оформлен, то первым делом необходимо обратиться в банк и потребовать для ознакомления кредитный договор, порекомендовал юрист.

«В нём необходимо обратить внимание на подпись заёмщика и дату его заключения. Если вдруг окажется, что в этот день человек находился в другом городе, что подтвердят свидетели, то это будет основанием для безусловного признания договора недействительным», — рассказал эксперт.

Помимо этого, необходимо также провести и почерковедческую экспертизу подписи.

«Отмечу, что подавляющее большинство мошенничеств выявляется ещё на стадии разбирательства в финансово-кредитном учреждении и с гражданина снимаются все обязательства по выплатам», — заключил он.

Ранее стало известно, что Сбербанк в мае запустит услугу по возврату клиентам денег, переведённых мошенникам.