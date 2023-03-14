Узнать больше

В Татарстане пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

Короткая ссылка
В Казани пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды. Полиция завела уголовное дело.
В Татарстане пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, злоумышленники в 2021 — 2022 годах привлекали средства вкладчиков под предлогом инвестиционных программ, после чего похищали деньги.

От действий мошенников пострадали не только жители Татарстана, но и Башкирии.

Дело возбудили по статьям «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и «Мошенничество».

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить