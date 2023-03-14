В Татарстане пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казани пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды. Полиция завела уголовное дело.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, злоумышленники в 2021 — 2022 годах привлекали средства вкладчиков под предлогом инвестиционных программ, после чего похищали деньги.

От действий мошенников пострадали не только жители Татарстана, но и Башкирии.

Дело возбудили по статьям «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и «Мошенничество».

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.