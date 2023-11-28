Врач Болибок: любая доза алкоголя наносит ущерб организму

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.

Как пояснил эксперт, если продукт с содержанием алкоголя вызывает опьянение, то может развиться и зависимость.

«В этом смысле мороженое может вызвать зависимость», — отметил врач.

По его словам, любая доза алкоголя «наносит ущерб организму».

«Если погибают нейроны головного мозга, то вы их уже не восстановите. Ещё проблема в том, что если алкоголь употребляет беременная женщина, то ребёнок рождается с алкогольной энцефалопатией. Это состояние невозможно преодолеть. Это на всю жизнь. Будет всё время наблюдаться патология деятельности головного мозга», — предупредил Болибок.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.