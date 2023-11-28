RT в Telegram
Подпишись

Врач Болибок: любая доза алкоголя наносит ущерб организму

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
Врач Болибок: любая доза алкоголя наносит ущерб организму
  • Gettyimages.ru
  • © fpphotobank

Как пояснил эксперт, если продукт с содержанием алкоголя вызывает опьянение, то может развиться и зависимость.

«В этом смысле мороженое может вызвать зависимость», — отметил врач.

По его словам, любая доза алкоголя «наносит ущерб организму».

«Если погибают нейроны головного мозга, то вы их уже не восстановите. Ещё проблема в том, что если алкоголь употребляет беременная женщина, то ребёнок рождается с алкогольной энцефалопатией. Это состояние невозможно преодолеть. Это на всю жизнь. Будет всё время наблюдаться патология деятельности головного мозга», — предупредил Болибок.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить