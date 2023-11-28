Депутат Лантратова поддержала идею ограничить крепость алкогольного мороженого

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.

«Многие даже не подозревают, что в десертах с алкоголем может быть такая крепость. И на первый взгляд безобидное мороженое может съесть беременная женщина или человек, который принимает антибиотики, водитель, а главное, ребёнок. Поэтому согласна с Минфином. Детей надо защитить. Если специалисты провели исследование и выявили эту опасность, то чрезвычайно важно предусмотреть эти ограничения», — объяснила парламентарий.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.