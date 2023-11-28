RT в Telegram
Подпишись

Депутат Хамзаев призвал ограничить крепость алкогольного мороженого 0,5%

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
Депутат Хамзаев призвал ограничить крепость алкогольного мороженого 0,5%
  • Gettyimages.ru
  • © artisteer

«Эту проблему используют отдельные мошенники, которые хотят обойти действующее законодательство по регулированию оборота этилового спирта, алкоголя в целом, чтобы найти «креативные» механизмы распространения алкоголя. В ряде регионов такая проблема есть, ко мне обратились из этих регионов, где этим летом такого рода продукция появилась в маленьких коммерческих магазинчиках на колёсах. Минфин поддержал, они предлагают ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%, я предлагаю им не 1,2,%, а 0,5%», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить