Депутат Хамзаев призвал ограничить крепость алкогольного мороженого 0,5%

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT предложение ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.

«Эту проблему используют отдельные мошенники, которые хотят обойти действующее законодательство по регулированию оборота этилового спирта, алкоголя в целом, чтобы найти «креативные» механизмы распространения алкоголя. В ряде регионов такая проблема есть, ко мне обратились из этих регионов, где этим летом такого рода продукция появилась в маленьких коммерческих магазинчиках на колёсах. Минфин поддержал, они предлагают ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%, я предлагаю им не 1,2,%, а 0,5%», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.