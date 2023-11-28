Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля прокомментировали в беседе с RT предложение Минфина России ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%.

«В Росалкогольтабакконтроле поддерживают предложение Министерства финансов. Реализация алкогольной продукции детям недопустима», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.