RT в Telegram
Подпишись

Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля прокомментировали в беседе с RT предложение Минфина России ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%.
Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого
  • Gettyimages.ru

«В Росалкогольтабакконтроле поддерживают предложение Министерства финансов. Реализация алкогольной продукции детям недопустима», — подчеркнули там. 

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить