Мособлсуд оставил апелляцию пасынка Намина на арест без удовлетворения

Московский областной суд не стал выпускать из СИЗО пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, которого обвиняют в двойном убийстве.

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«Постановление Истринского городского суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения», — приводит ТАСС заявление. 20 октября Истринский суд арестовал до 18 декабря Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тёщи рокера Стаса Намина. Кроме того, RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.