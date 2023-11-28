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Мособлсуд оставил апелляцию пасынка Намина на арест без удовлетворения

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Московский областной суд не стал выпускать из СИЗО пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, которого обвиняют в двойном убийстве.
Мособлсуд оставил апелляцию пасынка Намина на арест без удовлетворения
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Постановление Истринского городского суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения», — приводит ТАСС заявление.

20 октября Истринский суд арестовал до 18 декабря Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тёщи рокера Стаса Намина.

Кроме того, RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.

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