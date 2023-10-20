Суд арестовал на два месяца обвиняемого в двойном убийстве Микояна
Истринский суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сына и тёщи рокера Стаса Намина.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
Ранее RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.
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