RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи Стаса Намина

RT восстановил хронологию убийства сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна на основании первых показаний пасынка рокера и свидетелей.

По данным источника RT в правоохранительных органах, Роман Микоян заявил матери и силовикам, что не помнит, как убивал родственников.

На допросе он утверждал, что приехал к бабушке на дачу в Истру помочь по хозяйству. В какой-то момент у него якобы произошёл провал в памяти, а когда он пришёл в себя, то увидел труп пожилой женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Это было около 18:00.

После этого он позвонил сводному брату Артёму Микояну и рассказал о случившемся. Артём отправился к нему на такси, предупредив по телефону мать Романа.

Приехавшая на место мать Романа (это было около 23:00) обнаружила тело Артёма у входа в дом, а также Романа, который лежал на полу в коридоре и произносил невнятно слова о Боге.

«Через несколько минут он встал и сообщил матери, чтобы та прошла в комнату, а сам начал звонить в 112», — добавил источник.

По словам источника, в юности Роман лечился у психиатров после неудачной попытки суицида.

Женщина также обнаружила свою мёртвую мать (тёщу Стаса Намина) в комнате.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в двойном убийстве. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что обвиняемый на допросе рассказал, что совершил преступление из-за критики со стороны бабушки.