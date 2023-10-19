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В Подмосковье убили двух родственников музыканта Намина

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В подмосковной деревне Крюково в загородном доме обнаружили тела внука и бабушки, которые приходятся родственниками музыканту Стасу Намину.
В Подмосковье убили двух родственников музыканта Намина
  • РИА Новости

«По подозрению в совершении преступления задержан их родственник. Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды», — говорится в сообщении подмосковного СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным источника RT, речь идёт об убийстве сына и тёщи основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина. По словам собеседника RT, задержанным подозреваемым оказался сводный брат Артёма — Ткаченко Роман.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галуччи скончался в 81 год. Причины смерти не называются.

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