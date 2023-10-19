СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

Следственный комитет предъявил обвинение в двойном убийстве Роману Микояну — пасынку рок-музыканта Стаса Намина. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата», — сообщил СК.

Микоян рассказал, что мотивом убийства стал «давний семейный конфликт».

Обвиняемый рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснёт, после чего убил её. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Обвиняемый убил и его, а потом позвонил в полицию.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин назвал Романа отморозком.