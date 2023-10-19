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Стас Намин назвал отморозком приёмного сына Романа после совершённого убийства

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Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (Анастас Микоян) назвал отморозком своего приёмного сына Романа, подозреваемого в убийстве тёщи и родного сына музыканта.
Стас Намин назвал отморозком приёмного сына Романа после совершённого убийства
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил Намин.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына музыканта и его 85-летней тёщи. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан по горячим следам, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.

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