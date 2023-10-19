RT: обвиняемый в двойном убийстве Микоян рассказал, что сделал это из-за критики

Обвиняемый в двойном убийстве пасынок рок-музыканта Стаса Намина на допросе рассказал, что совершил преступление из-за критики со стороны бабушки. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Как стало известно RT, у Романа Микояна был давний личный конфликт с братом, бабушка об этом вспомнила, а он болезненно воспринял критику.

Версия о том, что мотивом преступления была продажа жилья, следствием не рассматривается, отметил источник.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в двойном убийстве. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего.