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RT: обвиняемый в двойном убийстве Микоян рассказал, что сделал это из-за критики

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Обвиняемый в двойном убийстве пасынок рок-музыканта Стаса Намина на допросе рассказал, что совершил преступление из-за критики со стороны бабушки. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.
RT: обвиняемый в двойном убийстве Микоян рассказал, что сделал это из-за критики
  • РИА Новости

Как стало известно RT, у Романа Микояна был давний личный конфликт с братом, бабушка об этом вспомнила, а он болезненно воспринял критику.

Версия о том, что мотивом преступления была продажа жилья, следствием не рассматривается, отметил источник.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына и 85-летней тёщи музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в двойном убийстве. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

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