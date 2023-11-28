Сомнолог Валеева: отказ от алкоголя и кофеина может помочь наладить сон

Невролог, сомнолог Кадрия Валеева рассказала, как справиться с бессонницей. В частности, она посоветовала отказаться от кофеина и алкоголя.

О бессоннице можно говорить, когда человек не может заснуть в течение 30 минут и более, часто просыпается ночью или раньше запланированного, объяснила она в интервью сайту «Москва 24».

Причиной такого состояния могут быть различные заболевания или стресс.

Врач посоветовала попробовать применить аутогенные тренировки и дыхательные упражнения для успокоения.

По её словам, в некоторых случаях наладить сон помогают занятия спортом — по 45 минут в день, подойдут бег, ходьба, плавание.

Также стоит исключить кофеин и алкоголь, соблюдать режим и отказаться от дневного сна, добавила Валеева.

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