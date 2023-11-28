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Для скорой помощи Москвы закупили более 1200 дефибрилляторов-мониторов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что к началу 2024 года все столичные машины скорой помощи оборудуют новыми дефибрилляторами-мониторами.
Для скорой помощи Москвы закупили более 1200 дефибрилляторов-мониторов

Об этом сообщает НСН.

«Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов, почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут ещё быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой», — сказала Ракова.

Отмечается, что дефибрилляторы могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Также в новых аппаратах впервые включена функция проведения капнометрии.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московская компания «Гематех» с 2022 года поставила в медицинские организации города более 5 млн единиц продукции.

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