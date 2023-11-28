Для скорой помощи Москвы закупили более 1200 дефибрилляторов-мониторов
Об этом сообщает НСН.
«Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов, почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут ещё быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой», — сказала Ракова.
Отмечается, что дефибрилляторы могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Также в новых аппаратах впервые включена функция проведения капнометрии.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московская компания «Гематех» с 2022 года поставила в медицинские организации города более 5 млн единиц продукции.