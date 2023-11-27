Московская компания поставила более 5 млн медизделий в больницы столицы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В течение восьми лет город будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 млрд рублей. С января 2022 года производитель поставил более 5 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта», — сказал Ефимов.
Как отметил начальник управления фармации столичного Департамента здравоохранения Михаил Игнатов, контракт позволяет полностью закрыть потребность больниц Москвы в основных изделиях для пациентов со стомой.
В 2022 году в планах компании запустить новую линию, чтобы нарастить выпуск продукции для общероссийского рынка.
Ранее сообщалось, что в трёх московских больницах в тестовом режиме заработали «робокошки».