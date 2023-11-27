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Московская компания поставила более 5 млн медизделий в больницы столицы

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московская компания «Гематех» с 2022 года поставила в медицинские организации города более 5 млн единиц продукции.
Московская компания поставила более 5 млн медизделий в больницы столицы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В течение восьми лет город будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 млрд рублей. С января 2022 года производитель поставил более 5 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта», — сказал Ефимов.

Как отметил начальник управления фармации столичного Департамента здравоохранения Михаил Игнатов, контракт позволяет полностью закрыть потребность больниц Москвы в основных изделиях для пациентов со стомой.

В 2022 году в планах компании запустить новую линию, чтобы нарастить выпуск продукции для общероссийского рынка.

Ранее сообщалось, что в трёх московских больницах в тестовом режиме заработали «робокошки».

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