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В трёх больницах Москвы появились «робокошки»

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В трёх московских больницах в тестовом режиме заработали «робокошки».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, роботы разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей.

«Робокошки» появились в городских клинических больницах №67 им. Л.А. Ворохобова, №15 им. О.М. Филатова и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Если тестирование признают успешным, роботы-помощники могут заработать и в других столичных стационарах.

Ранее сообщалось, что Городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова перешли на новый, цифровой формат работы без использования бумажных документов.

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