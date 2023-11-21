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Собянин: ещё две больницы Москвы перевели документооборот в цифровой формат

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова перешли на новый, цифровой формат работы без использования бумажных документов.
Собянин: ещё две больницы Москвы перевели документооборот в цифровой формат
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, такой формат работы позволяет избежать бумажной волокиты и экономит до 30% времени, которое можно уделить пациентам. Кроме того, «Цифровая клиника» упрощает общение между сотрудниками.

Мэр отметил, что, благодаря цифровым сервисам, данные о пациенте из системы скорой помощи сразу передаются в ЕМИАС.

По такой системе уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городская клиническая больница имени Вересаева, добавил Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Кашира Московской области сообщало, что капитальный ремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%.

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