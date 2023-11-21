Собянин: ещё две больницы Москвы перевели документооборот в цифровой формат
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По словам Собянина, такой формат работы позволяет избежать бумажной волокиты и экономит до 30% времени, которое можно уделить пациентам. Кроме того, «Цифровая клиника» упрощает общение между сотрудниками.
Мэр отметил, что, благодаря цифровым сервисам, данные о пациенте из системы скорой помощи сразу передаются в ЕМИАС.
По такой системе уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городская клиническая больница имени Вересаева, добавил Собянин.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Кашира Московской области сообщало, что капитальный ремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%.