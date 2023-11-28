RT в Telegram
Подпишись

Более половины старшеклассников испытывают стресс из-за сдачи ЕГЭ

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что большинство старшеклассников переживают из-за предстоящей сдачи ЕГЭ. Больше всего школьники боятся не попасть в выбранный вуз.
Более половины старшеклассников испытывают стресс из-за сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart.

Больше половины старшеклассников (57%) испытывают сильный стресс из-за предстоящих экзаменов. Больше четверти (26%) проводят по 5—6 часов на дополнительных занятиях еженедельно, что суммарно складывается в семидневную учебную неделю.

Больше трети опрошенных (39%) признались, что боятся не поступить в университет мечты, 24% опасаются «завалить» экзамен из-за волнения, 13% не хотели бы расстраивать родителей плохими результатами.

Ранее член научно-методического совета по математике ФИПИ, руководитель комиссии по разработке КИМ Основного и Единого госэкзаменов по математике Иван Ященко прокомментировал решение об использовании калькулятора на ОГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить