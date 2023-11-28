Более половины старшеклассников испытывают стресс из-за сдачи ЕГЭ

Новое исследование показало, что большинство старшеклассников переживают из-за предстоящей сдачи ЕГЭ. Больше всего школьники боятся не попасть в выбранный вуз.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart.

Больше половины старшеклассников (57%) испытывают сильный стресс из-за предстоящих экзаменов. Больше четверти (26%) проводят по 5—6 часов на дополнительных занятиях еженедельно, что суммарно складывается в семидневную учебную неделю.

Больше трети опрошенных (39%) признались, что боятся не поступить в университет мечты, 24% опасаются «завалить» экзамен из-за волнения, 13% не хотели бы расстраивать родителей плохими результатами.

Ранее член научно-методического совета по математике ФИПИ, руководитель комиссии по разработке КИМ Основного и Единого госэкзаменов по математике Иван Ященко прокомментировал решение об использовании калькулятора на ОГЭ.