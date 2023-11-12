Специалист Ященко высказался о целесообразности использования калькулятора на ОГЭ
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«Во-первых, сразу скажу, что это не спонтанное решение. О том, что на ОГЭ по математике могут разрешить калькулятор, стало известно не вчера, а ещё в августе, когда были опубликованы проекты всех документов по экзаменам. Кроме того, этот вопрос обсуждался уже много лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, роль арифметической техники счёта снижается, а ОГЭ включает в том числе много практикоориентированных задач.
«Мы ожидаем, в первую очередь, что дети начнут лучше понимать предмет, а значит, будет и рост баллов, например, по заданиям по геометрии», — сказал Ященко.
Ранее профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева рассказала о пользе внедрения искусственного интеллекта в процесс ЕГЭ.