Специалист Ященко высказался о целесообразности использования калькулятора на ОГЭ

Член научно-методического совета по математике ФИПИ, руководитель комиссии по разработке КИМ Основого и Единого госэкзаменов по математике Иван Ященко прокомментировал решение об использовании калькулятора на ОГЭ.

«Во-первых, сразу скажу, что это не спонтанное решение. О том, что на ОГЭ по математике могут разрешить калькулятор, стало известно не вчера, а ещё в августе, когда были опубликованы проекты всех документов по экзаменам. Кроме того, этот вопрос обсуждался уже много лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, роль арифметической техники счёта снижается, а ОГЭ включает в том числе много практикоориентированных задач.

«Мы ожидаем, в первую очередь, что дети начнут лучше понимать предмет, а значит, будет и рост баллов, например, по заданиям по геометрии», — сказал Ященко.

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