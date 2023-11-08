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Профессор Алексейчева рассказала о плюсах использования ИИ на ЕГЭ

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Профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева рассказала о пользе внедрения искусственного интеллекта в процесс ЕГЭ.
Профессор Алексейчева рассказала о плюсах использования ИИ на ЕГЭ
  • РИА Новости

Всеобщее внедрение ИИ на ЕГЭ может искоренить практику переезда учащихся в регионы с менее строгим контролем сдачи экзаменов, что создаст равные условия для всех учеников, заявила профессор в беседе с «Газетой.Ru».

«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», — отметила Алексейчева.

Также она допустила, что средний балл по стране может снизиться в результате привлечения ИИ, но такое изменение пойдёт на пользу всем, так как будет отражать более честную картину уровня знаний учащихся.

Ранее специалист Наталья Евсеева рассказала в беседе с RT, как правильно организовать подготовку к ЕГЭ.

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