Терапевт Мифтахова заявила о важности постельного режима при ОРВИ

Врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова рекомендовала не пренебрегать постельным режимом во время простуды или ОРВИ.

«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, это первое, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением», — заявила медик в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила терапевт, несоблюдение режима покоя во время болезни повышает риск развития осложнений как основного, так и сопутствующих заболеваний, а также способствует распространению вирусной инфекции.

«При неосложнённом ОРВИ изоляция необходима первые пять — семь дней. При нормализации самочувствия и температуры можно возвращаться в коллектив. При осложнённом ОРВИ сроки изоляции определяются длительностью терапии и исчезновением основных симптомов», — заключила Мифтахова.

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