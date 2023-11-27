Реабилитолог Смирнова предостерегла от восстановления после травм по видеоурокам

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова выразила мнение, что не стоит восстанавливаться после травм по видеоурокам.

«Реабилитация — это индивидуальный процесс, и каждый пациент со своим организмом уникален. Поэтому основная ошибка — это восстановление по готовым шаблонам», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, есть вероятность, что после таких историй потребуются повторные операции, физиотерапия, реабилитация в клиниках.

Ранее врач травматолог-ортопед, рефлексотерапевт Дмитрий Китсов дал советы по мерам безопасности в ледяной дождь.