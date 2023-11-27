Травматолог Китсов посоветовал носить обувь на нескользящей подошве в ледяной дождь
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«Перед выходом на улицу обязательна разминка: приседания, наклоны, потягивания. Цель — привести мышцы в тонус, что улучшит координацию», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По словам врача, обувь должна быть только на нескользящей подошве. Как отметил Китсов, можно использовать в том числе специальные насадки-ледоходы.
Эксперт также советует носить функциональную тёплую одежду и отказаться от предметов гардероба, в которых можно запутаться и упасть.
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