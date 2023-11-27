RT в Telegram
Подпишись

Травматолог Китсов посоветовал носить обувь на нескользящей подошве в ледяной дождь

Короткая ссылка
Врач травматолог-ортопед, рефлексотерапевт Дмитрий Китсов дал советы по мерам безопасности в ледяной дождь.
Травматолог Китсов посоветовал носить обувь на нескользящей подошве в ледяной дождь
  • Gettyimages.ru

«Перед выходом на улицу обязательна разминка: приседания, наклоны, потягивания. Цель — привести мышцы в тонус, что улучшит координацию», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам врача, обувь должна быть только на нескользящей подошве. Как отметил Китсов, можно использовать в том числе специальные насадки-ледоходы.

Эксперт также советует носить функциональную тёплую одежду и отказаться от предметов гардероба, в которых можно запутаться и упасть.

Ранее врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, какие преимущества и недостатки есть у подогрева сидений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить