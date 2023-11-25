Врач: подогрев сидений следует с особой осторожностью включать детям до трёх лет

Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, какие преимущества и недостатки есть у подогрева сидений.

Как пояснил специалист, один из плюсов — профилактика заболеваний, связанных с переохлаждением.

«Когда садишься в холодную машину, особенно с кожаным салоном, то ягодичные мышцы, а также придатки у женщин и мошонка с предстательной железой у мужчин сильно переохлаждаются. Это может привести к развитию или обострению таких болезней, как простатит, эпидидимит, цистит, пиелонефрит, аднексит. Кроме того, могут возникнуть и другие заболевания — миозиты, невриты», — добавил эксперт лаборатории «Гемотест».

Также, по его словам, подогрев сидений оказывает некоторый физиотерапевтический эффект при межрёберной невралгии, артрозе, растяжениях мышц.

«У подогрева сидений есть и минусы. Так, исследователи обнаружили, что 90 минут пребывания в автомобиле, оснащённом этой опцией, приводит к значительному повышению температуры мошонки у мужчин. А, как известно, подобный тепловой стресс ухудшает качество спермы — снижается количество и подвижность сперматозоидов, увеличивается количество свободных радикалов, способных повредить сперматозоиды и нарушить генетический материал, который они содержат», — предупредил собеседник RT.

Подогрев сидений следует с особой осторожностью включать детям до трёх лет, предостерёг Банный.

«Их система терморегуляции тела пока недостаточно сформирована — детский организм пока не умеет эффективно поддерживать температурный баланс. Поэтому у малышей подогрев может привести к тепловому удару. Кроме того, эта опция противопоказана при онкологических заболеваниях любой локализации. Это объясняется тем, что тепловой эффект может спровоцировать рост опухолей», — рассказал специалист.

По его словам, есть и ещё одно противопоказание — острые воспалительные процессы. Перегрев может привести к застою лимфы в тканях и формированию отёков.

«Чтобы избежать неприятных, а порой и опасных последствий подогрева сидений, следует придерживаться некоторых правил. Утром перед выездом на работу нужно прогреть автомобиль целиком, а также водительские и пассажирские кресла. После этого подогрев необходимо выключить. Если есть возможность регулировать температуру сиденья, то лучше ограничиться 33—34 °C. Более высокие значения — 38—40 °C — могут негативно сказаться на здоровье», — заключил врач.

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