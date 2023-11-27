Эксперт прокомментировал скопление судов около порта Новороссийска

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что перед входом в порт Новороссийска стоят примерно 40 судов.

Эксперт подчеркнул, что порт Новороссийска не полностью изолирован.

«Это не глубинная гавань, а частично открытая Чёрному морю. Там бывают периоды, когда ситуация со стихией накаляется. Бывают проблемы для России. Стихийное бедствие большое, но сказать, что будут перебои в поставках, нельзя. Какие-то незначительные проблемы будут, но их решат», — уверен Суздальцев.

Ранее появилась информация о том, что перед входом в порт Новороссийска стоят примерно 40 судов.

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