Непогода оставила без электроснабжения почти 2 млн жителей юга России

Неблагоприятные погодные условия оставили без электроснабжения почти 2 млн человек, проживающих в южной части России. Об этом сообщили 27 ноября в Министерстве энергетики.

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Речь идёт о жителях Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад (более 2,1 тыс. человек, 783 единицы специальной техники). Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды», — говорится в сообщении. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что энергетики стабилизируют возникшую из-за непогоды ситуацию в городе.