RT в Telegram
Подпишись

Непогода оставила без электроснабжения почти 2 млн жителей юга России

Короткая ссылка
Неблагоприятные погодные условия оставили без электроснабжения почти 2 млн человек, проживающих в южной части России. Об этом сообщили 27 ноября в Министерстве энергетики.
Непогода оставила без электроснабжения почти 2 млн жителей юга России
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о жителях Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад (более 2,1 тыс. человек, 783 единицы специальной техники). Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что энергетики стабилизируют возникшую из-за непогоды ситуацию в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить