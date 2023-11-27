Мэр Донецка Кулемзин заявил, что энергетики стабилизируют ситуацию в городе

Ситуация, возникшая из-за непогоды в Донецке, частично стабилизирована усилиями городских энергетиков. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Донецка Алексей Кулемзин, заработали депо, а также часть подстанций и котельных.

По словам главы города, из-за непогоды в Донецке были обесточены 20 крупных подстанций высокого напряжения и свыше 1,5 тыс. тяговых подстанций.

Помимо этого, не работали около 250 котельных, в связи с чем, по словам мэра, без электроэнергии остались порядка 200 тыс. абонентов.

«Усилиями энергетиков удаётся на сегодняшний момент стабилизировать ситуацию. Одно депо (электротранспорта) из четырёх начало свою работу, не работают из больших подстанций шесть, 1,3 тыс. тяговых. Запускаются котельные — порядка 70 котельных запущено. Естественно, в первую очередь энергетики работают над объектами социальными», — цитирует Кулемзина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за непогоды без электричества остались 525 тыс. человек.