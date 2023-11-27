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Депутат — о скоплении судов у порта Новороссийска: весомых убытков не будет

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что перед входом в порт Новороссийска стоят примерно 40 судов.
Депутат — о скоплении судов у порта Новороссийска: весомых убытков не будет
  • РИА Новости

По словам депутата, торговые сети и их межрегиональные логистические центры обладают большим запасом продуктов, поэтому на «снабжении населения продуктами питания это никоим образом не скажется».

«Небольшие убытки понесут судовладельцы, потому что простой кораблей — это недополученная прибыль. Но фактических проблем, которые могли бы нарушить снабжение продуктами питания регионы, с другой стороны, весомых убытков для российской экономики, как мы предполагаем, ожидать не следует», — считает он.

Ранее появилась информация о том, что перед входом в порт Новороссийска стоят примерно 40 судов.

В МЧС России заявили, что один человек без вести пропал, ещё четверо пострадали в результате шторма в Крыму.

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