Один человек пропал, четверо пострадали в результате шторма в Крыму
- © Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Сотрудники МЧС всю ночь проводили эвакуационные мероприятия и оказывали адресную помощь населению.
В МЧС России по Республике Крым сообщили об эвакуации более 140 человек из Евпатории на фоне шторма.
Ранее авария оставила более 6 тыс. жителей Владивостока без тепла и горячей воды.