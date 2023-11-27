Один человек пропал, четверо пострадали в результате шторма в Крыму

Один человек без вести пропал, ещё четверо пострадали в результате шторма в Крыму, заявили в МЧС России.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Сотрудники МЧС всю ночь проводили эвакуационные мероприятия и оказывали адресную помощь населению.

В МЧС России по Республике Крым сообщили об эвакуации более 140 человек из Евпатории на фоне шторма.

Ранее авария оставила более 6 тыс. жителей Владивостока без тепла и горячей воды.