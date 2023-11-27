Травматолог Исаев: гипс может мешать сращиванию кости при переломе
Ещё одна причина — несоблюдение пациентом двигательного режима и рекомендаций врачей, отметил он в беседе с РИАМО.
В этом случае может произойти смещение кости, из-за чего она срастётся неправильно.
Также мешают восстановлению после перелома уже имеющиеся у пациента заболевания.
«Например, у людей с остеопорозом заживление проходит значительно медленнее. Плохо срастаются кости у пациентов с заболеваниями сосудов ног, с сахарным диабетом, у курильщиков», — заключил Исаев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.