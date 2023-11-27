Травматолог Исаев: гипс может мешать сращиванию кости при переломе

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Олег Исаев сообщил, что перелом может не срастаться или срастись неправильно, если наложенный гипс не обеспечил полную фиксацию в месте травмы. По его словам, подобное может происходить и по другим причинам.

Ещё одна причина — несоблюдение пациентом двигательного режима и рекомендаций врачей, отметил он в беседе с РИАМО.

В этом случае может произойти смещение кости, из-за чего она срастётся неправильно.

Также мешают восстановлению после перелома уже имеющиеся у пациента заболевания.

«Например, у людей с остеопорозом заживление проходит значительно медленнее. Плохо срастаются кости у пациентов с заболеваниями сосудов ног, с сахарным диабетом, у курильщиков», — заключил Исаев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.