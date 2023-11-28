Забота работодателя о здоровье сотрудника важна для 83% россиян

Большинству россиян (83%) важно, чтобы работодатель заботился об их здоровье. RT ознакомился с результатами исследования.

Отвечая на вопрос о том, какие проявления такого внимания со стороны компании наиболее желаемы для них, 76% респондентов высказались за оплату расширенного полиса ДМС, а 41% выбрали скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой, плаванием (опрос предполагал множественный выбор ответа).

В исследовании, которое провели аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование», отмечается, что треть респондентов (32%) хотели бы, чтобы компания предоставляла сотрудникам здоровые перекусы, ещё 8% — чтобы в офисе организовывали утренние тренировки.

Кроме того, исследование также показало, что большинство россиян (83%) уже заботятся о здоровье самостоятельно. Так, большинство респондентов отметили, что следят за самочувствием (65%), периодически ходят к врачу (51%).

«Менее половины опрошенных стараются придерживаться принципов здорового питания (46%) и принимают витамины и БАД (41%). Около трети приняли решение отказаться от вредных привычек (37%) или начали заниматься спортом (34%). Среди наименее популярных вариантов оказались чтение литературы о здоровом образе жизни (17%) и закаливание (7%)», — подчёркивается в опросе.

Всего в исследовании приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 19% сотрудников постоянно используют возможности искусственного интеллекта в своей работе, автоматизировав за счёт этого рутинные процессы.