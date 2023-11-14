В России 19% сотрудников постоянно используют ИИ в своей работе
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Отмечается, что почти половина участников исследования (44%) представляют различные направления IT-отрасли, 22% работают в сфере развлечений, маркетинга и пиара, 18% занимаются образованием и наукой, оставшиеся — различными видами бизнеса и администрирования.
Как пояснили эксперты, 11% респондентов из тех, кто постоянно использует ИИ в работе, благодаря такому решению смогли высвободить время на более серьёзные и затратные процессы.
При этом 12% участников исследования использовали искусственный интеллект в работе хотя бы единожды, но не получили желаемого результата, а 26% возвращаются к использованию таких технологий периодически и только для простых процессов, которые не требуют дальнейшей проверки и глобальных правок.
Аналитики рассказали, что в прикладные возможности ИИ и развитие их в будущем верят 37% опрошенных, утверждая, что каждая новая проработка текущих процессов действительно совершенствует алгоритмы.
Согласно исследованию, 38% считают, что ИИ не хватает эмпатии и человеческой эмоциональности, а также смекалки, которая может перестраивать аналитику и творческие задачи под конкретные цели.
Руководство компаний частично закладывает в бюджеты развитие работы с ИИ, сообщили 7% респондентов.
21% опрошенных, кто сталкивался с ИИ в работе, при необходимости узнавать информацию о каких-либо продуктах и проектах, отметили, что предпочтут личное общение с профильными специалистами, нежели генеративные программы, так как это эффективнее, подчёркивается в опросе.
Всего в опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.
Ранее учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.