В России 19% сотрудников постоянно используют ИИ в своей работе

Аналитики провели опрос и выяснили, что 19% сотрудников постоянно используют возможности искусственного интеллекта в своей работе, автоматизировав за счёт этого рутинные процессы. Результаты исследования в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования» имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что почти половина участников исследования (44%) представляют различные направления IT-отрасли, 22% работают в сфере развлечений, маркетинга и пиара, 18% занимаются образованием и наукой, оставшиеся — различными видами бизнеса и администрирования.

Как пояснили эксперты, 11% респондентов из тех, кто постоянно использует ИИ в работе, благодаря такому решению смогли высвободить время на более серьёзные и затратные процессы.

При этом 12% участников исследования использовали искусственный интеллект в работе хотя бы единожды, но не получили желаемого результата, а 26% возвращаются к использованию таких технологий периодически и только для простых процессов, которые не требуют дальнейшей проверки и глобальных правок.

Аналитики рассказали, что в прикладные возможности ИИ и развитие их в будущем верят 37% опрошенных, утверждая, что каждая новая проработка текущих процессов действительно совершенствует алгоритмы.

Согласно исследованию, 38% считают, что ИИ не хватает эмпатии и человеческой эмоциональности, а также смекалки, которая может перестраивать аналитику и творческие задачи под конкретные цели.

Руководство компаний частично закладывает в бюджеты развитие работы с ИИ, сообщили 7% респондентов.

21% опрошенных, кто сталкивался с ИИ в работе, при необходимости узнавать информацию о каких-либо продуктах и проектах, отметили, что предпочтут личное общение с профильными специалистами, нежели генеративные программы, так как это эффективнее, подчёркивается в опросе.

Всего в опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Ранее учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.