В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию при падении около дома

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT, кто и как часто должен по закону убирать снег и наледь на придомовой территории, а также объяснил, можно ли получить компенсацию в случае падения.

«В первую очередь стоит отметить, что снег во дворе жилого дома должен убираться в те места, где не ходят люди. При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары в зависимости от интенсивности пешеходного потока должны каждые один-три часа, а если снегопад отсутствует — каждые сутки-трое. Кроме того, в обязанности управляющей организации (чаще всего это управляющая компания или ТСЖ) входит очистка придомовой территории от наледи и льда, а также посыпание противогололёдными материалами», — пояснил эксперт.

По его словам, если этого не происходит, нужно жаловаться в соответствующую управляющую организацию. Претензию, по мнению собеседника RT, лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах — один останется у вас, на нём ответственное лицо проставит дату и подпись.

Ещё одно направление уборки зимой — очистка крыш зданий от снега и сосулек, отметил Поздняков.

«Этим занимаются управляющие организации или собственники зданий, которым нужно жаловаться, если уборка не производится. Заявку или жалобу также можно оставить на городском портале, если такой есть. Если и в этом случае нет реакции, стоит обратиться в управу района, префектуру, районную администрацию», — заявил он.

Если житель многоквартирного дома поскользнулся возле подъезда, то претензию нужно направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию, посоветовал эксперт.

«Если же территория выходит за пределы придомовой, то чаще всего ответственность за неё несут или расположенные вблизи организации, в собственности которых находятся здания, рядом с которыми случился инцидент, или местная администрация. В любом случае при получении травмы изначально необходимо зафиксировать место и время произошедшего. Так, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь — выписка из карты вызова впоследствии может помочь подтвердить факт получения травмы и место её получения. Однако бригада скорой помощи может не забрать пострадавшего в больницу — тогда стоит самостоятельно обратиться в травмпункт, взять справку, в которой зафиксированы полученные травмы», — рассказал он.

Помимо этого, необходимо запечатлеть на фото или видео само место происшествия, лучше с отображением даты и времени, а также найти возможных свидетелей и взять у них контактные данные.

«Также могут помочь записи с камер видеонаблюдения — можно обратиться к обслуживающим их организациям. При осуществлении дальнейшего лечения необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы», — добавил Поздняков.

Отмечается, что после получения необходимых документов следует обратиться с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма.

«Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд. При этом потерпевший может требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, а также упущенных из-за долгосрочного лечения доходов. В отдельных случаях могут применяться положения законодательства о защите прав потребителей, поэтому с виновной стороны в пользу потерпевшего также может быть взыскан штраф в размере 50% от присуждённой судом суммы», — заключил собеседник RT.

Ранее Поздняков рассказал в беседе с RT о штрафах за езду на летних шинах зимой.